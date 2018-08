Schenk uw ontlasting aan de wetenschap

Die zijn nodig voor transplantaties, vooral voor onderzoek naar een efficiënte aanpak van diarree. 'Dat is een uitdaging, want minder dan 10 procent van de kandidaten is geschikt', zegt klinisch bioloog Bruno Verhasselt. 'Ze moeten ook in de buurt van het UZ Gent wonen of werken om ons binnen het uur na productie hun stoelgang te bezorgen.'

Stoelgangtransplantaties helpen vandaag tegen diarree, maar met de bijkomende stoelgang willen medici onderzoeken of het nog heilzame effecten heeft. 'We vermoeden dat stoelgangtransplantatie ook een behandeling kan zijn voor andere aandoeningen zoals colitis ulcerosa (chronische dikkedarmontsteking), het prikkelbare darmsyndroom en zelfs de ziekte van Parkinson en het dragerschap van de ziekenhuisbacterie in de darmen.'

De Gentse Stoelgangbank is de eerste stoelgangbank in België die gezonde stoelgang verzamelt voor transplantaties. Dat gebeurt volgens strenge transplantatierichtlijnen. 'De stoelgang is volledig traceerbaar, van donor tot ontvanger. Elke donor wordt streng gescreend en zijn stoelgang verwerken we volgens vaste standaarden zodat de kwaliteit verzekerd is.'

Voordat de stoelgangbank bestond, vielen artsen voor transplantaties vaak terug op partners en familie van patiënten. Met de komst van de bank is de selectie strenger geworden wat de veiligheid ten goede komt. Donoren mogen bijvoorbeeld niet in een ziekenhuis werken, moeten een regelmatige, normale stoelgang hebben en moeten een uitgebreide vragenlijst invullen die peilt naar hun gezondheid.