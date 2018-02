Schenk meer aandacht aan het ritme van je hart

OveRRslag is een nieuwe patiëntenorganisatie die zich inzet voor mensen met de hartritmestoornis VKF (voorkamerfibrillatie). OveRRslag lanceert meteen ook een sensibiliseringscampagne om mensen ertoe aan te sporen meer aandacht te schenken aan het ritme van hun hart. Als VKF niet tijdig wordt ontdekt, kan het immers tot bloedklonters en vervolgens beroertes leiden.

Elke dag krijgen zowat vijftig Belgen een beroerte of herseninfarct te verwerken. Eén derde van die gevallen wordt veroorzaakt door VKF. Dat is immers een stoornis waarbij het hart snel en onregelmatig klopt en het bloed trager door de voorkamers stroomt. Dat kan dan weer klonters in het bloed en beroertes tot gevolg hebben.

'Deze beroertes kunnen voorkomen worden indien men VKF tijdig ontdekt, maar een groot deel van de patiënten voelt zijn hartritmestoornis niet of wacht te lang met het raadplegen van een arts', zegt cardioloog Bruno Schwagten van ZNA.

Volgens OveRRslag krijgt één op vier mensen van veertig jaar of ouder te maken met VKF, soms zonder al gezondheidsklachten te hebben. Zo gaat kostbare tijd verloren, stelt OveRRslag, en kan er onherstelbare schade aan het hart ontstaan of een beroerte plaatsvinden. Daartegenover staat dat VKF, als het tijdig wordt ontdekt, goed te behandelen valt met medicatie of een ingreep via de lies (ablatie).

OveRRslag roept iedereen op om regelmatig de eigen polsslag te controleren en bij een onregelmatig ritme een arts te contacteren. Ook vermoeidheid, hartkloppingen, kortademigheid, pijn op de borst en slaapproblemen kunnen symptomen zijn, stelt de patiëntenorganisatie. Op www.oveRRslag.be staan tips en informatie over preventie, opsporing en behandeling van VKF gebundeld.