Ruim 40 procent meer mensen met dementie tegen 2035

Voor het hele Vlaamse Gewest wordt het aantal mensen met dementie momenteel (2018) geschat op 131.818. Dat aantal zou 42,7 procent stijgen naar 188.183, aldus de VRT. De voornaamste oorzaak is de vergrijzing, zegt Jurn Verschraegen, directeur van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in De ochtend op Radio 1.

In enkele vooral landelijke gemeenten, vooral in Limburg en de Kempen, kan de stijging zelfs oplopen tot 90 procent. In grote steden is er doorgaans een iets kleinere stijging. De vergrijzing is daar al langer bezig.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen pleiten, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, voor een dementievriendelijke gemeente.

Verdrievoudiging in 2050

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt een explosie van het aantal mensen met dementie in de rest van de wereld. Gaat het nu nog om ongeveer 47,5 miljoen patiënten wereldwijd, dan zouden dat er in 2030 reeds 75,6 miljoen zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt tegen 2050 een verdrievoudiging, tot 135,5 miljoen mensen.

Hoewel dementie nog niet genezen kan worden, kunnen patiënten wel beter omkaderd worden, vindt de WHO. Daarbij denkt de organisatie onder meer aan inspanningen om de ziekte al in een vroeg stadium op te sporen en een meer doelgerichte behandeling van het fysieke lijden dat met dementie samengaat.

De ziekte van Alzheimer is met 60 tot 70 procent de meest voorkomende vorm van dementie.