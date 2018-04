Rokers zoeken steeds vaker online hulp om van hun verslaving af te raken

Tabakstop, de rookstophulpdienst van Stichting tegen Kanker, kreeg vorig jaar 18.303 oproepen per telefoon of mail van gebruikers. Dat is een lichte stijging tegenover 2016 (18.235). Opvallend is de gestegen hulpverlening via sociale media. Exact 322.594 unieke bezoekers surften naar www.tabakstop.be en www.tabacstop.be. Dat is een toename van 15 procent tegenover 2016, zo blijkt uit het jaarverslag.

De Facebookpagina's van Tabakstop waren vorig jaar ook een succes, met 6.107 nieuwe volgers (+226%). Eind 2017 verzamelden de Nederlands- en Franstalige pagina's in totaal 10.470 volgers, tegenover 4.631 eind 2016. Het doel van deze pagina's is het samenbrengen van een community van rokers en ex-rokers.

Tabakologen delen er ook wetenschappelijk onderbouwde informatie en verzorgen het dagelijkse beheer van de pagina. Ze beantwoordden er 227 berichten via Facebook Messenger.

Op www.tabakstop.be kunnen (ex-)rokers hun ervaringen rond stoppen met roken delen in een getuigenissenrubriek. Van de 470 getuigenissen werden er 120 gepubliceerd in 2017. In 2018 hoopt Tabakstop om nog meer getuigenissen te verzamelen. In 2017 kreeg de app Tabak-stop 6.400 nieuwe inschrijvingen. Een nieuwe applicatie zit momenteel in een testfase en wordt in september gelanceerd.