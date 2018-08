Rijst en graan bevatten steeds minder voedingsstoffen

Dat blijkt uit een studie van de Harvard T.H. Chan School of Public Health. De onderzoekers constateerden ook dat 1 miljard vrouwen en kinderen een tekort aan ijzer kunnen ontwikkelen. Daarmee zouden ze een hoger risico lopen op bloedarmoede en andere kwalen en ziekten.

'Ons onderzoek maakt duidelijk dat onze alledaagse beslissingen - hoe we ons huis verwarmen, wat we eten, hoe we ons voortbewegen en wat we kopen - invloed kan hebben op de voedingswaarde van ons voedsel en onze gezondheid en die van toekomstige generaties', zegt Sam Myers, hoofdauteur van de studie.

Momenteel hebben al 2 miljard mensen wereldwijd naar schatting een tekort aan een of meerdere nutriënten. In het algemeen halen mensen het grootste deel van hun voedingsstoffen uit planten: 63 procent van de voedingsproteïne is van plantaardige oorsprong, net als 81 procent van het ijzer en 68 procent van het zink.

Hogere CO2-gehaltes in de atmosfeer leiden ertoe dat gewassen minder voedingstoffen bevatten. De concentraties proteïne, ijzer en zink worden 3 tot 17 procent lager als gewassen groeien in een omgeving met CO2-concentraties van 550 ppm, vergeleken met de huidige atmosferische omstandigheden met CO2-concentraties iets boven 400 ppm.

Deze studie analyseerde veranderende CO2-gehaltes in 151 landen en de relatie tot 225 voedselproducten. De studie is mede gebaseerd op eerdere onderzoeken waarbij naar minder voedingsmiddelen in minder landen werd gekeken.

De onderzoekers benadrukken dat miljarden mensen nu al leven met tekorten aan voedingsstoffen. Voor hen kan de situatie nog verder verslechteren als gewassen minder voedzaam worden.

Volgens de studie draagt India de grootste last. Naar schatting 50 miljoen mensen kunnen daar een zinktekort ontwikkelen, 38 miljoen een proteïnetekort en 502 miljoen vrouwen en kinderen kunnen kwetsbaar worden voor ziekten die samenhangen met ijzertekort. Ook andere landen in Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, Afrika en het Midden-Oosten lopen extra risico.

De studie is gepubliceerd in de online editie van Nature Climate Change.