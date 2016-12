Psychiaters vragen neuropsychiatrisch onderzoek Trump

In een brief aan huidig president Barack Obama schrijven de psychiaters dat ze zich ernstige zorgen maken over Trumps "meermaals gerapporteerde symptomen van mentale instabiliteit - onder meer grandiositeit, impulsiviteit, hypergevoeligheid voor opmerkingen en kritiek, en moeilijkheden om fantasie en werkelijkheid uit elkaar te houden". Dat doet ons twijfelen aan zijn geschiktheid voor de immense verantwoordelijkheden in het Witte Huis, stellen ze in het British Medical Journal, aldus De Artsenkrant.

Conflict of interest

De psychiaters in kwestie zijn Judith Herman, professor psychiatrie aan de Harvard University en voormalig Guggenheim-fellow, Nanette Gartrell, vroeger psychiater aan Harvard, en Dee Mosbacher, voormalig assistent psychiatrie aan de University of California, San Francisco.

Er is momenteel geen onafhankelijk artsenteam dat (kandidaat)-presidenten evalueert. De Amerikaanse wet voorziet evenmin dat ze hun medische geschiedenis bekend moeten maken en er is geen onafhankelijk team van Witte Huis-artsen om de fysieke of mentale gezondheid van (kandidaat)-presidenten te onderzoeken.

Op zijn 70ste is Donald Trump de oudste president elect. Amerikaanse presidenten kiezen zelf hun persoonlijke arts, iets wat al werd aangehaald als een 'conflict of interest' als het de bedoeling is om de bevolking te beschermen tegen een onbekwame leider.

Delen We moeten Trump zien als een ernstige bedreiging voor de Amerikaanse democratie, niet als een gek. Allen Frances, emeritus professor

Er doken in de Amerikaanse geschiedenis al meermaals verhalen op over medisch of mentaal ongeschikte presidenten. In het verleden werden ernstige medische feiten verzwegen voor de bevolking: de hartaanval van Dwight Eisenhower, het feit dat John Kennedy narcotica en amfetamines gebruikte, de beroerte die Woodrow Wilson medisch ongeschikt maakte, Richard Nixons mentale gezondheidsproblemen in de laatste maanden van zijn presidentschap, en Ronald Reagans ziekte van Alzheimer.

25ste amendement

Bezorgdheid over de geschiktheid van presidenten om hun taak te vervullen, leidde tot het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat stelt dat de vicepresident en de topmensen uit de regering of andere mensen aangeduid door het Congres kunnen verklaren dat de president "ongeschikt is om de bevoegdheden en verplichtingen van zijn functie na te komen". Dat zet een aantal procedures in gang die kunnen uitmonden in de afzetting van de president.

Toch, stelt Allen Frances, emeritus professor aan de Duke University, North Carolina en voormalig hoofd van de taskforce voor de vierde editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, in een reactie aan het British Medical Journal: "Trump is slecht - niet klinisch gek. Om te voldoen aan de criteria voor een mentale stoornis moet je klinisch significante stress of verzwakking vertonen."

Hij waarschuwt ook tegen pogingen om Trump af te zetten aan de hand van een psychiatrische diagnose. "We moeten Trump zien als een ernstige bedreiging voor de Amerikaanse democratie, niet als een gek."

Bron: De Artsenkrant