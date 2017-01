Proefproject zesurige werkdag in Zweden: politici reageren verdeeld

De verzorgers van het rusthuis Svartedalen werkten sinds februari 2015 twee uurtjes minder per dag, maar met behoud van hun loon. Het project moest eind 2016 sowieso stoppen, maar voor de verzorgers had het langer mogen duren. "Voor mij was het zeer positief. Ik had meer tijd voor mijn privéleven en ik denk ook dat men productiever is als er minder uren gewerkt moeten worden", verklaarde Eva Emanuelsson aan de Zweedse omroep SVT. "Het voelt alsof je een geschenk krijgt en iemand het vervolgens afneemt."

Socialistisch, populistisch project

Het proefproject werd in 2014 bedacht door de roodgroene meerderheid in Göteborg. Daniel Bernmar van de linkse Vänsterpartiet in Göteborg is na afloop tevreden. "Het project kostte 12 miljoen kronen (1,2 miljoen euro), maar ongeveer de helft daarvan kan men recupereren via de gedaalde werkloosheid (er moesten 17 personeelsleden extra aangeworven worden, red.) waardoor minder uitkeringen moesten betaald worden, en andere gedaalde uitgaven", verklaarde hij aan de krant Expressen.

De linkse politicus blijft hopen dat de werktijdverkorting op langere termijn algemeen kan worden doorgevoerd.

De conservatieve partij Nya Moderaterna is niet zo lovend. "Ik ben erg kritisch. Dit was van in het begin een socialistisch, populistisch project", zegt Maria Rydén. Zij is na afloop van de test van mening dat de zesurige werkdag economisch niet haalbaar is en ook niet de gehoopte positieve effecten heeft gehad.

"Het kostte bijna tien miljoen kronen om dit door te voeren en dan moet men weten dat het om maar één van de zesenzestig rusthuizen in de stad ging." Rydén wijst erop dat het ziekteverzuim amper met 0,6 procent daalde in het rusthuis.