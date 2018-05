Preventieweek huidkanker: 'Bij een vroegtijdige diagnose kan je huidkanker genezen'

Het netwerk van Europese dermatologen, Euromelanoma, stelt komende week volledig in het teken van huidkankerpreventie. In het kader van de campagne zetten 150 dermatologen hun deuren open voor 1500 patiënten, die gratis huidonderzoeken mogen laten uitvoeren. Op die manier hopen de deelnemende artsen om mensen blijvend op het belang van huidonderzoeken te wijzen, 'want bij vroegtijdige diagnose kan je huidkanker genezen,' benadrukt Euromelanoma-voorzitter en dermatoloog Thomas Maselis.

De campagne tegen huidkanker, die vandaag exact twintig jaar bestaat, is meer dan ooit nodig. Met een jaarlijkse stijging van 5 tot 9% van kwaadaardige huidtumoren, is huidkanker de meest voorkomende en snelst stijgende vorm van kanker in ons land. Jaarlijks wordt bij zo'n 37.000 Belgische patiënten één of meerdere types huidkanker vastgesteld. Dat is meer dan de helft van het aantal patiënten dat met andere kwaadaardige kankers wordt gediagnosticeerd.

'België heeft een huidkankerprobleem', stelt Maselis. Die zin is tevens de slogan van de campagne dit jaar. 'We merken wel dat de meeste Belgen zich bewust zijn van de risico's van te veel zon, maar er vaak nog niet in slagen om hun gedrag aan te passen. Er is nog werk aan de winkel dus, want kennis én gedragsverandering zijn de krachtigste wapens om het tij te keren.'

Dat bevestigt ook de 28-jarige Ben Roggen, die twee jaar geleden geconfronteerd werd met een verdacht vlekje op zijn knie. 'Ik bleek een melanoom te hebben, de meest agressieve vorm van huidkanker. Omdat er risico op uitzaaiing was, nam de chirurg weefsel rond het melanoom weg en ook de dichtstbijzijnde lymfeklier. Ik was geen voorbeeld op het vlak van huidbescherming, maar probeer dat nu wel te zijn.'

Hoewel Euromelanoma vaststelt dat steeds meer mensen zich preventief laten onderzoeken, is het dus noodzakelijk dat mensen waakzaam blijven. 'Twintig jaar preventiecampagnes heeft er alvast toe bijgedragen dat heel wat meer melanomen in een vroeg stadium worden ontdekt. Euromelanoma blijft dan ook dezelfde boodschap brengen: bescherm je tegen te veel zon en win, bij twijfel, professioneel advies in,' zegt Maselis.

Euromelanoma doet er nog een extra inspanning door vanaf dinsdag 22 mei 'Skin Memories'-stickers te verspreiden via Belgische apothekers. Het idee achter de stickers is eenvoudig: de patiënt moet de sticker, die de vorm heeft van een raster, over de moedervlek kleven zodat hij of zij de grootte en vorm van de moedervlek nauwkeurig kan vaststellen. Het is de bedoeling dat de patiënt er een foto van neemt en die op Facebook plaatst. Een jaar later krijgt de patiënt de foto opnieuw toegestuurd in een privébericht, waardoor hij of zij eraan herinnerd wordt om de huid opnieuw te controleren op afwijkende moedervlekken.

Op www.euromelanoma.org vind je alle informatie over hoe huidkanker voorkomen en vroegtijdig herkennen.

