Powerfoods moeten ondervoeding bij senioren aanpakken

Er is een gebrek aan bewustzijn bij senioren en 65-plussers over een tekort aan eiwitten en vezels in hun voedsel. Dat blijkt uit een studie van hogeschool Vives, in samenwerking met de KU Leuven. Enerzijds is er meer bewustwording nodig bij die doelgroep, anderzijds kunnen verrijkte voedingsmiddelen of 'powerfoods' soelaas bieden.

Ongeveer drie jaar geleden begon hogeschool Vives met een studie naar het eetgedrag bij ouderen. Dat is nodig, want bij heel wat senioren en 65-plussers dreigt ondervoeding of is er zelfs al sprake van ondervoeding.

Er werd onderzocht of ze genoeg van de nodige nutriënten binnenkrijgen en of ze zich bewust zijn dat ze vaak te weinig bepaalde voedingsstoffen binnenkrijgen.

Het is belangrijk dat ouderen genoeg juiste voedingsstoffen opnemen, onder meer voor spierbehoud.

Het is belangrijk dat ouderen genoeg juiste voedingsstoffen opnemen, onder meer voor spierbehoud. Tegelijkertijd werd ook onderzocht of er een markt voor is en in welke mate producenten nu al bezig zijn met het ontwikkelen van verrijkte voeding. Dat is effectief het geval, maar ze krijgen het vaak nog niet in de markt gezet.

Vives ging met die stellingen aan de slag en verrijkte enkele basisproducten met eiwitten en vezels. Er werd getest met koekjes, hamburgers, brood, soep, zuivelproducten en zelfs chocolade. Die producten werden verrijkt en getest op onder meer textuur en geur. Vooral dat laatste is belangrijk, want geurverlies betekent ook smaakverlies. Een panel van ongeveer 250 actieve ouderen werd onderworpen aan een smaaktest en moest het verschil proeven tussen de gewone en de verrijkte producten. De meesten waren positief over de smaaktesten.

Er zijn al bepaalde verrijkte producten, vooral in de zorgsector, maar die zijn nog niet in de retail geplaatst. Uit onderzoek blijkt dat grote spelers best wel geïnteresseerd zijn om een schap vrij te maken voor verrijkte voeding.