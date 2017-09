Pijnvrij bewegen: 'Patiënten zijn te weinig op de hoogte van alternatieve behandelingen bij pijn'

Een zeurend gevoel in de rug door te lang te zitten, een peesontsteking na een dagje tuinieren, pijnlijke spieren bij het sporten, ... We kennen allemaal de pijntjes en kwaaltjes van het dagelijkse leven die af en toe komen en gelukkig ook weer gaan. Maar soms kan spier- of gewrichtspijn langer aanhouden en zelfs chronisch worden. En dan wordt een snelle en effectieve behandeling van de klachten plots heel wat minder evident.

...