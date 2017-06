Peter Adriaenssens: 'Een kind weerbaar maken tegen seksueel geweld is onzin'

De campagne tegen grensoverschrijdend gedrag in de sport, die topzwemmer Pieter Timmers en de ex-judoka Ann Simons vorige week lanceerden, heeft heel wat losgemaakt. Vooral de getuigenissen in de judowereld en de klungelige manier waarop de Vlaamse judofederatie op de feiten reageerde doen denken aan de zaak rond het seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk zo'n 7 jaar geleden. Ook kinderpsychiater Peter Adriaenssens, die nauw betrokken was bij het onderzoek naar de praktijken binnen de Kerk en voorzitter was van de 'Commissie Seksueel Misbruik in een pastorale relatie', ziet overeenkomsten. Het zijn net die belangrijke elementen die volgens hem vandaag ontbreken in het debat over seksueel overschrijdend gedrag binnen bepaalde risico-organisaties. Zoals de vraag: 'Waarom trekken bepaalde organisaties dit soort plegers en incidenten aan?'

...