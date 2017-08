Open VLD wil 'nudging' toepassen in gezondheidszorg

Kamerleden Ine Somers en Dirk Janssens (Open VLD) willen 'nudging' toepassen in de gezondheidszorg. 'Nudges' zijn niet-dwingende prikkels die mensen richting een bepaalde keuze sturen, zonder evenwel hun keuzevrijheid en -opties te beperken. Ze kunnen volgens Somers en Janssens helpen de beleidsdoelstellingen in de gezondheidszorg te bereiken, zo schrijven ze maandag in een persbericht.

Somers en Janssens menen dat nudging bijvoorbeeld de ambitie van hun partijgenote en minister van Volksgezondheid Maggie De Block kan ondersteunen om het antibioticagebruik in ons land te verminderen. 'Buitenlandse experimenten tonen aan dat nudging daarbij kan helpen', zegt Somers. 'Zo daalt het aantal voorschriften van antibiotica voor luchtwegeninfecties met ongeveer 10 procent door een engagementsverklaring om geen overbodige antibiotica voor te schrijven op te hangen in de dokterspraktijk.'

Delen Mensen moeten nudges kosteloos en gemakkelijk kunnen ontwijken Ine Somers en Dirk Janssens, Open VLD

De Open VLD'ers wijzen erop dat nudging wetenschappelijk onderbouwd is en als aanvulling op de traditionele technieken zoals subsidies of sancties dient. 'Nudges zijn lichte en niet-dwingende prikkels die het gedrag van burgers kunnen sturen. Ze zijn vandaag al alomtegenwoordig. Denk bijvoorbeeld aan supermarkten die de duurdere merkproducten op ooghoogte plaatsen', zegt Janssens. Het niet-dwingende karakter van nudging is een essentieel kenmerk, zegt Somers. 'Een nudge verplicht de burger nooit om een bepaalde keuze te maken, en ze beperkt ook niet de keuzevrijheid door het aantal opties te beperken. Met het centraal uitstallen van gezonde groenten en fruit is niets mis, een verbod op junkfood kan dan weer niet. Mensen moeten nudges kosteloos en gemakkelijk kunnen ontwijken, kortom hun volledige keuzevrijheid behouden.' In de resolutie die ze hebben opgesteld, vragen Somers en Janssens om wetenschappelijk onderbouwde proefprojecten rond nudging op te zetten in de gezondheidszorg om het behalen van de beleidsdoelstellingen te vergemakkelijken.

Als na analyse blijkt dat bepaalde projecten succesvol zijn, moeten ze structureel kunnen worden uitgerold. De nudges moeten zich zowel richten op de patiënten als op de zorgverstrekkers.