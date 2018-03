Op bezoek bij een bednetter: 'Ik kan me helemaal inleven in de les'

Lydia blikt terug op de zware beginperiode van haar acute gewrichtsontsteking. 'Ik heb twee weken in het ziekenhuis gelegen, zodat ik van kop tot teen onderzocht kon worden. Mijn gewrichten waren opgezwollen en ik had geen kracht. Ik kon niets opheffen en zelfs geen deur openen. De pijn vermindert geleidelijk, maar ik heb nog steeds niet veel kracht. Met een kinesiste doe ik thuis allerlei oefeningen om daaraan te werken.'

Toen Lydia na de kerstvakantie nog te zwak bleek om naar school terug te keren, stelde de school Bednet voor. 'Haar ziekte is namelijk onvoorspelbaar. Midden januari kregen we bericht van de school dat Bednet een oplossing kon bieden', zegt mama Martien. 'Ik had eigenlijk niet stilgestaan bij die mogelijkheid. Ik dacht altijd dat Bednet een dienst was voor kinderen die zwaarder ziek waren. Gelukkig bood het ook een uitweg voor Lydia.'

Hoe werd je uiteindelijk een Bednetter, Lydia?

Op school was er al een leerling die Bednet gebruikte. Enkele dagen nadat de leerkracht een aanvraag had ingediend op de website van Bednet, kwam er bij ons en in mijn klas een medewerker van Bednet op bezoek, om uitleg te geven. Enkele dagen later ontvingen we thuis een doos van Bednet waarin alle spullen zaten, zoals een laptop, een printer, een koptelefoon met microfoon en veel kabels. Ook op school kregen ze alle apparatuur om ons met elkaar in contact te brengen. Dan kwam mijn consulente nog eens om het pakket te installeren. Ze was ook bij mij toen ik voor de eerste keer Bednet gebruikte en ik dus in de klas 'zat'.

Was dat spannend, de eerste keer Bednetten?

Heel spannend. Ik was zenuwachtig en bang dat het niet zou lukken, of dat ik niet zou kunnen volgen. Maar eigenlijk viel het heel goed mee. Er werd echt rekening met mij gehouden.

Kan je alle lessen meevolgen met je klas?

Ik volg een praktische richting, maar ik kan van thuis uit enkel deelnemen aan de theorielessen. Dat zijn er best veel, want ik kan ongeveer 19 uur per week lessen bijwonen via Bednet. Ik ken de uren en ik zit klaar aan mijn computer. Soms lopen de praktijklessen van mijn klas wel eens uit en dan moet ik wat wachten tot iedereen in de theorieles zit. Ik vind het heel jammer dat ik niet bij de praktijklessen aanwezig kan zijn, want ik mis dat echt. Toen ik in het ziekenhuis lag, keek ik de hele dag lang naar Njam! en verschillende kookprogramma's. Ik moest toch ergens mijn lessen kunnen volgen? (lacht)

Kan je vlot de les bijwonen met Bednet?

Ja, het materiaal van Bednet is heel goed uitgerust en ik heb veel mogelijkheden om me in te leven in de les. Mijn computer op school staat helemaal achteraan in de klas dus ik kan alles zien. Ik kan die camera zelf bedienen, dus als ik me verveel, kan ik eens rondkijken in de klas. (lacht) Ik kan ook inzoomen op het bord als ik iets niet goed kan lezen. Verder heb ik een knop waarmee ik kan bellen. Dan gaat er een geluidje af in de klas en weten ze dat ik iets wil vragen. Mijn klasgenoten en leerkrachten kunnen mij trouwens ook zien. Het beeld van de klas hapert of bevriest soms wel eens, maar ik kan na de les meteen vragen stellen aan de leerkracht als ik iets niet begrijp of gemist heb.

Je lessen volg je samen met klasgenoten, maar kan je je toetsen en taken ook tegelijkertijd met je klasgenoten maken?

Dat lukt zeker. De toetsen sturen de leerkrachten door. Die kan ik dan afdrukken en ingevuld inscannen en terugsturen. Ik word niet gecontroleerd door mijn mama, ik heb genoeg discipline om niet te spieken terwijl ik een toets maak. De leerkrachten sturen de taken op dezelfde manier. Die kan ik soms online maken en dan terugmailen. Het lijkt misschien alsof het heel moeilijk is om dat zo te doen, maar het verloopt allemaal zonder problemen. Bednet zorgt er dus niet alleen voor dat ik mee ben met de lessen, maar ook dat ik geen hele berg werk moet inhalen als ik weer naar school mag.

Jij woont in Leuven, je vrienden zitten aan zee. Hoe ga je daarmee om?

Normaal zit ik op internaat, wat een groot verschil is met nu voortdurend thuis te zijn. Hier is het veel rustiger, soms mis ik de drukte van de school en het internaat. Ik ben al heel lang niet naar buiten geweest. Ik vond het dus leuk om iedereen weer te zien toen ik begon met Bednetten. Ik gebruik Bednet zelfs om met mijn klasgenoten te praten. Tijdens de speeltijd blijven mijn vrienden soms in de klas en dan kunnen we wat bijpraten, zoals we dat normaal doen. Ook tussen de lessen door babbelen we vaak met elkaar.

De derde Nationale Pyjamadag staat voor de deur. Op 9 maart mogen kinderen over heel België een stukje van hun ochtendritueel overslaan, want dan is het sociaal acceptabel om in pyjama naar de klas te gaan. Het wordt zelfs aangemoedigd, om zo solidariteit te tonen met medeleerlingen die de les thuis moeten meevolgen. 'Voor die zieke kinderen is Bednet er,' zegt Els Janssens, directeur van Bednet. Maar niet alle ouders weten dat die mogelijkheid bestaat voor hun kind. 'Met onze jaarlijkse sensibiliseringscampagne brengen we meer gezinnen in contact met onze gratis diensten.'

Binnenkort kan je hen waarschijnlijk opnieuw in het echt zien.

Ik weet nog niet wanneer ik precies terug naar school mag, maar de kans zit er dik in dat het niet zo lang meer zal duren. Ik heb zin om weer aan de praktijklessen deel te nemen, want dat is een groot deel van mijn schoolcarrière en ik mis het echt. Waarschijnlijk zal ik eerst een overgangsperiode moeten doormaken, waarin ik nog even niet zal mogen meedoen met de praktijk en de actieve lessen zoals sporten. Maar ik wil er toch voor zorgen dat ik zo snel mogelijk de praktijklessen af en toe mag volgen. Dan wil ik verder bouwen aan mijn droom. Ooit wil ik mijn eigen patisserie openen. Die zal ik Safina noemen, want dat was mijn bijnaam in Ethiopië, mijn geboorteland. Het betekent 'goudbloempje'. Ik wil een theehuisje starten waar ik mijn lekkere gebakjes, die uit allerlei wereldingrediënten zullen bestaan, kan serveren. Maar daarvoor wil ik eerst nog twee extra jaren patisserie en wereldkeuken volgen.'

Dubbele steun, van en voor Bednet Bednet vzw zorgt ervoor dat zieke kinderen met leerplicht van gratis internetonderwijs kunnen genieten. Jaarlijks krijgt Bednet heel veel financiële steun door tal van acties, giften en vrijwilligers. Bednet heeft ook een unieke manier om steun te vragen: je kan een Bednetpoes kopen. Bednet-poezen zijn knuffels die gevuld zijn met kersenpitjes. Ze worden gemaakt in een maatwerkbedrijf en de opbrengsten gaan naar Bednet, zodat zij computermateriaal kunnen aankopen voor een zieke leerling. De knuffels worden verkocht op de site van Inatura. De Bednet-poes zit ook in het prijzenpakket van de Nationale Pyjamadag.

Dit artikel verscheen in Deze Week