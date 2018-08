Ook volwassenen kunnen voortaan op rouwvakantie

Vanaf april volgend jaar kunnen ook volwassenen op een rouwvakantie. Daar zorgt de Izegemse vzw Rouw en Verlies Vlaanderen voor. Volgens de organisatie komt het project er op vraag van de rouwenden zelf.

'Eindelijk, want steeds lijkt het alsof volwassenen in de vergeethoek worden geduwd. Net omdat ze volwassen zijn, is het alsof ze vlugger met het leven moeten doorgaan, maar niets is minder waar', zegt Mieke Deltomme, rouwconsulente bij de vzw. 'Volwassenen hebben het veelal zelfs nog moeilijker dan anderen. Ze houden zich meestal sterk, verbergen vaak hun verdriet of komen in een isolement terecht omdat, na verloop van tijd, steun en begrip ontbreekt. De rouwvakantie is bedoeld voor iedere volwassene die vastzit in zijn of haar verdriet en voor iedereen die wel vooruit wil maar niet weet hoe.'

De vzw komt tegemoet aan een stijgende vraag van mensen die door een rouwperiode gaan. 'Ik werk al jaren als rouwconsulente bij deMens.nu en ik voel de nood bij veel mensen om een traject af te leggen waar ze echt iets aan hebben', aldus Deltomme. 'De hulpverlening is vaak veel te duur voor heel wat mensen en meestal hebben ze het gevoel dat ze aan het lijntje worden gehouden. Een rouwvakantie bestond nog niet in België, vandaar dat we met enkele gelijkgezinden deze vzw en dit project hebben opgericht.'

Concreet kunnen volwassenen zich inschrijven voor een vijfdaagse rouwvakantie in Wallonië. De deelnemers worden meegenomen doorheen het rouwproces en voeren activiteiten uit in groep, maar ook individueel. De vzw wil starten met een kleine groep van maximum 10 deelnemers zodat iedereen de gepaste steun en begeleiding krijgt. Het prijskaartje bedraagt 450 euro. De vzw heeft al wat ervaringen en organiseert workshops en trainingen, praatgroepen en zelfs rouwzorg op de werkvloer.