'Ook mannen met borstkanker hebben recht op terugbetaling'

Voor mannen met borstkanker gelden niet dezelfde terugbetalingsregels als voor vrouwen. Dat zegt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, die samen met nog een aantal andere organisaties een een bijsturing vraagt van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Borstkanker bij mannen is eerder uitzonderlijk. In België krijgen elk jaar 92 mannen die diagnose, tegenover meer dan 10.300 vrouwen. Maar voor die beperkte groep mannelijke patiënten gelden niet dezelfde terugbetalingsregels als voor vrouwen, stelt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vast.

Het Riziv betaalt bepaalde geneesmiddelen wel terug aan vrouwelijke patiënten, maar niet aan mannen, wat betekent dat die laatsten soms een deel van de behandeling zelf betalen. Dat verschil 'vormt een directe discriminatie op grond van geslacht', oordeelt het Instituut, dat naar eigen zeggen verschillende mannelijke patiënten over de vloer kreeg om over de 'pijnlijke gevolgen' ervan te getuigen. 'Mannelijke patiënten moeten sommige medicijnen zelf betalen. Omdat de kosten te hoog oplopen, kunnen ze niet altijd de door hun arts aanbevolen behandeling volgen. Deze situatie maakt het voor de patiënten nog moeilijker om hun ziekte te bestrijden', zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. 'Sommige patiënten zijn overleden terwijl ze stappen aan het ondernemen waren om deze ongelijkheid aan te klagen. Het is absoluut noodzakelijk om de regelgeving aan te passen en deze ongelijke behandeling weg te werken, en zo bij te dragen tot het vergroten van de overlevingskansen van de patiënten.'

Het Instituut vraagt bijsturing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block, samen met onder meer Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker en Borstkanker Vlaanderen.