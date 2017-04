Ons immuunsysteem heeft vijanden nodig

Het immuunsysteem beschrijven is niet zo eenvoudig. "Iedereen weet dat het om een natuurlijk verdedigingssysteem gaat dat ons beschermt tegen bacteriën, virussen en kankercellen", zegt professor Jacques Thèze. "Maar niemand heeft het ooit gezien, want in tegenstelling tot organen zoals het hart of de lever is het immuunsysteem overal in het lichaam aanwezig. Het is een groep cellen die in totaal maar liefst anderhalve kilo weegt, net zoveel als de hersenen. Die cellen combineren vooraf bepaalde aangeboren immuniteitsstrategieën, met het vermogen van het adaptieve immuunsysteem om nieuwe kennis op te doen en te onthouden."

