'Ongekende uitbraken van mazelen': Europese Commissie wil vaccinatiegraad opkrikken

Volgens de Commissie staan verscheidene lidstaten bloot aan "ongekende uitbraken van mazelen en andere opflakkerende ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen". Zo zijn in 2017 meer dan 14.000 gevallen van mazelen gemeld. Liefst 86 procent bleek niet ingeënt. Zevenendertig mensen overleden dat jaar aan de gevolgen van mazelen. 'Als arts doet het mij veel verdriet om kinderen te zien sterven ten gevolge van een lage dekkingsgraad, terughoudendheid jegens vaccins of vaccintekorten', zei eurocommissaris voor Gezondheid Vytenis Andriukaitis bij de presentatie van de aanbevelingen. 'Vaccins werken. Dat is een feit, net zoals de aarde rond de zon draait.'

Andriukaitis pleit voor Europese coördinatie. Een te lage vaccinatiegraad in één lidstaat kan in het Europa zonder binnengrenzen immers ook de gezondheid van mensen in andere lidstaten in gevaar brengen, aldus de eurocommissaris. Zo wil hij onder meer dat alle lidstaten tegen 2020 nationale vaccinatieplannen invoeren, met onder meer de doelstelling om de vaccinatiegraad tegen mazelen op minstens 95 procent te brengen.

Andriukaitis pleit voorts voor het invoeren van routinecontroles en inentingen tijdens de verschillende levensfases. De Litouwse eurocommissaris denkt ook aan een gemeenschappelijke vaccinatiekaart die elektronisch grensoverschrijdend kan worden uitgewisseld. Risico's op vaccintekorten wil hij verminderen via een virtuele databank met informatie over vaccinvoorraden en -behoeften in de hele Europese Unie.

Volgens de cijfers van het Europees centrum voor ziektepreventie en -controle werden in België vorig jaar 367 gevallen van mazelen geregistreerd. Met ruim 32 gevallen per miljoen inwoners heeft ons land de vierde hoogste notificatiegraad, na Roemenië (283 gevallen per miljoen inwoners), Griekenland (89 gevallen) en Italië (84 gevallen).