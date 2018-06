Obesitas: chirurgische ingrepen bijna verdubbeld in 6 jaar

Een op twee Belgen ouder dan vijftien kampt met overgewicht en bijna een op vijf (18,6 procent) is obees. Volgens de OESO zouden deze cijfers nog kunnen verdubbelen tegen 2030. Volgens een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen neemt het aantal chirurgische ingrepen bij obesitas (zoals het plaatsen van een maagring, een sleeve of een bypass) de laatste jaren ook een hoge vlucht. Het totale aantal ingrepen steeg met 46 procent tussen 2010 en 2015. Bij de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen steeg het aantal terugbetaalde operaties door de ziekteverzekering op 6 jaar tijd zelfs met 82 procent. Ook supplementen die de patiënten aangerekend krijgen, gingen de lucht in: een toename van 53 procent. In 2015 waren er in België 1,4 ingrepen per 1000 volwassenen.

Vooral vrouwen

Obesitas heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Uit de laatste studie blijkt dat mensen met obesitas chronische ziektes gaan opstapelen. Zo heeft 31 procent ook een hoge bloeddruk, 18 procent lijdt aan een depressie en 13 procent heeft diabetes. Steeds meer blijken mensen met obesitas een beroep te doen op chirurgie. Tussen 2010 en 2016 steeg het aantal chirurgische ingrepen met 82 procent. Vooral vrouwen laten zich opereren: 7 op de 10 obesitasoperaties gebeurt bij vrouwen. Vrouwen laten zich gemiddeld ook vroeger opereren (40 jaar) dan mannen (44 jaar).

Lagere klassen

Uit de studie blijkt ook dat slechts 5 procent van de mensen die een ingreep ondergaan afkomstig is uit de lagere sociale klassen. En dat terwijl obesitas meer voorkomt bij deze bevolkingsgroep. Volgens de onderzoekers speelt het hoge prijskaartje van een operatie hier mee. Afhankelijk van de bezettingsgraad van een kamer moet de patiënt tussen 1181 en 4066 euro uit eigen zak bijpassen. De onderzoekers beklemtonen het belang van een gezondheidsbeleid dat de nadruk legt op preventie, zodat mensen hun toevlucht niet moeten zoeken tot een operatie.

88 procent van de landen

Niet alleen België wordt getroffen door de enorme toename van obesitas. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) wordt 88 procent van alle landen ter wereld getroffen door gezondheidsproblemen die gelinkt zijn aan slechte voeding. Het gaat dan om acute en/of chronische malnutritie, een tekort aan micronutriënten, obesitas en voedingsgerelateerde ziekten (waaronder type 2 diabetes, hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker). Volgens experts is een betere regelgeving cruciaal. Zo blijken de obesitasstatistieken in de VS te dalen omdat er meer regulering is gekomen voor de industrie.