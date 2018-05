Nu al meer dan 90 kinderen besmet met salmonellabacterie

Er is een grondig onderzoek aan de gang naar de oorzaak van de besmetting maar voorlopig zonder resultaat.

Eerder deze week raakte bekend dat 14 jonge kinderen in het Sint Andriesziekenhuis in Tielt werden opgenomen met salmonellavergiftiging. Het ging om leerlingen tussen 4 en 11 jaar oud uit scholen in Pittem en Meulebeke. Al gauw werd duidelijk dat de bron van de besmetting bij een West-Vlaams cateringbedrijf gezocht moest worden dat maaltijden levert aan tientallen scholen in de regio.

Donderdagavond besloot het FAVV om de traiteur uit Harelbeke tijdelijk te sluiten om verdere besmetting te voorkomen. Nu blijkt dat de besmetting veel verder gaat dat de twee scholen in Pittem en Meulebeke. 'Het gaat om minstens 30 kleuterscholen en lagere scholen in Zuid-West-Vlaanderen en de aangrenzende regio's', bevestigt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. 'We gaan ervan uit dat de kinderen vorige week donderdag of vrijdag besmet werden via de schoolmaaltijden.'

Een zestigtal kinderen ging naar het ziekenhuis met de symptomen van salmonella, anderen gingen langs bij de huisarts. Bij 31 van die kinderen is ook met zekerheid bevestigd dat het om salmonella gaat. 'We verwachten dat het cijfer in de loop van de dag nog kan stijgen', aldus Moonens.

Het CLB verzamelt alle meldingen om de besmetting in kaart te brengen. Men sluit verdere besmettingen niet uit. De traiteur levert ook maaltijden aan OCMW's en andere instellingen maar voorlopig zijn daar nog geen gevallen van besmetting bekend. 'We starten nu met het onderzoeken van de stoelgang van het personeel van de traiteur die levert aan de scholen', zegt Joris Moonens. 'Zo willen we uitsluiten dat producten bij de traiteur besmet zijn geraakt via een personeelslid.' Want als bepaalde grondstoffen bij de traiteur besmet waren, valt niet uit te sluiten dat ook andere producten of materialen bij de traiteur besmet zijn. 'Daarom namen we niet enkel stalen van de voedingswaren maar ook van de installaties en toestellen van de traiteur', vertelt Dorine Van Geert, woordvoerder van het FAVV.

De traiteur uit Harelbeke in West-Vlaanderen blijft ondertussen gesloten. Een gespecialiseerde firma staat in voor de grondige reiniging van het bedrijf. Pas wanneer de oorzaak van de besmetting bekend én verholpen is, kan het FAVV beslissen dat de traiteur weer open mag. Dit zou ten vroegste volgende week zijn. Men vraagt aan alle ouders en scholen om nieuwe gevallen te melden bij hun CLB die zorgen voor de centralisatie van deze gegevens.