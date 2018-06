Nieuwe test voorspelt het risico op vroeggeboortes

Wetenschappers aan de Amerikaanse Stanford University onderzochten 38 bloedstalen van zwangere vrouwen waarbij de kans op prematuurtjes groot was. Daaruit bleek dat de activiteit van enkele genen een vroeggeboorte kan voorspellen. Tot nu toe was het erg moeilijk voor dokters om de geboortedag van een baby correct te schatten. Laat staan dat ze een premature bevalling konden voorspellen.

'Ons ziekenhuis screent alle vrouwen die voor een eerste keer zwanger zijn', aldus Roland Devlieger, gynaecoloog aan het UZ Leuven. 'Daarbij meten we de lengte van de baarmoederhals die als indicator dient voor een vroegtijdige bevalling.' Maar de resultaten van die screening bieden geen waterdichte garantie. Daarom zijn bloedtests die een premature bevalling aankondigen een welgekomen nieuwigheid.

Belang van de nieuwe test

De nieuwe test kan dan wel geen prematuurtjes voorkomen, toch biedt het enkele voordelen. 'Eenmaal we zeker weten dat de voorspellingen bij zulke bloedtests kloppen, kunnen we interventies inplannen bij risicopatiënten.'

'We zouden vrouwen met een verhoogd risico op een vroegtijdige bevalling naar een ziekenhuis kunnen transporteren waar een goede premature zorg voorzien is', legt Devlieger uit. 'Of we dienen enkele weeënremmers toe die de bevalling uitstellen.'

Premature baby's en gevolgen

Jaarlijks worden ongeveer vijtien miljoen baby's wereldwijd prematuur geboren. In België komt dat neer op 6,6 procent van alle geboren baby's. Dat betekent dat ze minstens drie weken te vroeg ter wereld komen.

Daardoor zijn de orgaantjes onvoldoende ontwikkeld en kampen de baby's vaak met neurologische aandoeningen en andere gezondheidsproblemen. Dat maakt een vroeggeboorte een van de voornaamste oorzaken van kindersterfte.

Correctheid

Het onderzoek voorspelde het risico op een vroeggeboorte tot twee maanden voor de start van de weeën. Daarbij konden de bloedtests ook de zwangerschapsduur inschatten.

De schattingen waren bij gemiddeld 45 procent van de zwangere vrouwen correct. Dat stemt overeen met de accuraatheid van echo's. Alleen zijn die veel duurder en niet voor iedereen beschikbaar. 'Vooral in ontwikkelingslanden zou een bloedtest een goed alternatief zijn voor de echografie', duidt Devlieger. 'Daar is vaak een gebrek aan de juiste apparatuur en expertise.'

'Al zou zo'n bloedtest goedkoper, sneller en makkelijker uitgevoerd kunnen worden, je kan met een echografie nog steeds enkele andere dingen zien. Een tweelingzwangerschap zie je bijvoorbeeld enkel op zo'n echo.'

Vervolgonderzoek

Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, benadrukken de wetenschappers dat een vervolgonderzoek met meer proefpersonen noodzakelijk is. Daarbij willen ze op zoek gaan naar het biologische mechanisme dat verantwoordelijk is voor een vroeggeboorte. Dat blijft tenslotte ook nog steeds een mysterie.