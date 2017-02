Nieuwe studie: 'Kunstgrasvelden met rubberkorrels mogelijk toch risicovol'

De stoffen in de rubberkorrels op kunstgrasvelden hebben mogelijk toch gezondheidseffecten op mensen. Dat zou blijken uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam dat woensdagavond wordt gepresenteerd in het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla op NPO 2.

Ophef

Veel kunstgrasvelden zijn bestrooid met korrels van vermalen autobanden. Die moeten ervoor zorgen dat spelers minder snel schaafwonden oplopen. Maar over het gebruik van de rubberkorrels ontstond vorig jaar ophef na een uitzending van Zembla. Deskundigen legden daarin een verband tussen rubbergranulaat, dat op kunstgrasvelden ligt, en kanker. Zo kunnen bij wrijving, bijvoorbeeld bij slidings, kleine deeltjes vrijkomen die je via de ademhaling kan opnemen.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) oordeelde later dat de stoffen die in de korrels zitten slechts in zeer lage hoeveelheden vrijkomen en dus niet gevaarlijk zijn. Ook Vlaams minister van Sport Philippe Muyters zei na die uitzending vorig jaar dat de 63 kunstgrasvelden die de afgelopen jaren met de steun van de Vlaamse overheid waren aangelegd, conform de Europese regels zijn en dat er op dat moment ook geen aantoonbare bewijzen zijn dat sporten op dergelijke velden een gevaar zou zijn voor de gezondheid.

'Sport niet op kunstgrasvelden met rubbergranulaat'

Maar een nieuwe studie toont toch iets anders aan: daarin deden onderzoekers proefjes met zebravisjes en zebravisembryo's, die werden blootgesteld aan water waarin de korrels hebben gelegen. Het gevolg: "De embryo's gaan dood en de visjes vertonen gedragsverandering." Onderzoeksleider Jacob de Boer adviseert mensen in een persbericht van Zembla om niet te te sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. "Ik zou het zelf niet doen", aldus de hoogleraar. Het is volgens de onderzoekers nog te vroeg om te zeggen of de stoffen in het rubbergranulaat ook schadelijk zijn voor mensen.