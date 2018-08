'Nieuwe immuuntherapie remt tumorgroei af en beschermt tegen uitzaaiingen'

Immunotherapieën zitten al een paar jaar in de lift bij de behandeling van kankers, maar er moet nog aan geschaafd worden opdat ze specifieke kankercellen beter herkennen. Wetenschappers aan het VIB-UGent Centrum voor Medische Biotechnologie hebben nu een behandeling bij muizen ontwikkeld die een deel van de kankercellen vernietigt, en anderzijds het immuunsysteem aanwakkert om de tumorcellen aan te vallen die de initiële behandeling overleefden. Bovendien biedt de therapie bescherming tegen de ontwikkeling van uitzaaiingen op andere plekken in het lichaam.

De bevindingen van de wetenschappers zijn gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Nature Communications.

Celdood

Het team van professor Xavier Saelens vond een manier om necroptosis, een bepaald type celdood, uit te lokken in kankercellen. Als cellen op dergelijke wijze sterven, wordt het immuunsysteem geactiveerd. 'Het fenomeen wordt ook wel immunogene celdood genoemd', zegt doctoraatsstudent Lien Van Hoecke. 'De dode cellen worden een voorbeeld voor het immuunsysteem, dat nu weet welke cellen het moet zoeken en aanvallen.'

De onderzoekers grepen terug naar het eiwit MLKL om necroptosis uit te lokken in kankercellen. Hun immunotherapie zorgt ervoor dat kankercellen het eiwit aanmaken. 'Daardoor sterft een deel van de kankercellen af', aldus Van Hoecke. 'Die dode cellen activeren vervolgens het immuunsysteem. Dat valt de overblijvende tumorcellen aan, die de initiële behandeling overleefden.'

En er is meer. 'Onze behandeling remt bij muizen niet enkel de primaire tumorgroei af, maar biedt ook bescherming tegen niet-behandelde tumoren en uitzaaiingen', stelt professor Saelens. 'Het immuunsysteem herkent immers ook kankercellen op andere plekken in het lichaam, als gevolg van de confrontatie met de gedode cellen in de behandelde tumor.'

De onderzoekers onderstrepen dat hun verwezenlijkingen de basis kunnen vormen voor nieuwe therapieën, maar dat het ontwikkelingstraject nog jaren in beslag neemt. In tegenstelling tot chemo- en radiotherapie worden bij immuuntherapie geen gezonde cellen beschadigd. Immunotherapie zorgt voor extra levensjaren en bovendien een heel goede levenskwaliteit, omdat de behandeling beter verdragen wordt.

Wie met vragen zit over het onderzoek van de wetenschappers, kan terecht op patienteninfo@vib.be