Nieuwe formule voor kunstmatige voeding bij kritieke patiënten

Het UZ Brussel neemt vandaag/woensdag een toestel in gebruik om het metabolisme en het energieverbruik van patiënten in kritieke toestand exact te meten en zo nauwkeuriger te bepalen hoeveel voeding de patiënt nodig heeft. Dat kan een positief effect hebben op de overlevingskans, zegt het ziekenhuis in een persbericht.

Tot nu toe werd een meer dan honderd jaar oude en "vage" formule gebruikt om de juiste hoeveelheid kunstmatige voeding te bepalen. Daarbij werd vooral rekening gehouden met het lichaamsgewicht van kritiek zieke patiënten.

De "metabole monitor" van het UZ Brussel moet voortaan exactere waarden opleveren. 'Studies bij kankerpatiënten hebben aangetoond dat de juiste voeding een betere overleving geeft', zegt professor Elisabeth De Waele, kliniekhoofd intensieve geneeskunde van het UZ Brussel. Een preciezere toediening van kunstmatige voeding, vooral voor patiënten die in coma liggen, is volgens het ziekenhuis ook kostenbesparend voor de patiënt en de maatschappij. Het aantal infecties wordt immers teruggedrongen en de patiënt herstelt sneller en kan dus in veel gevallen sneller naar huis.

Om die expertise op vlak van klinische voeding verder uit te bouwen, richt het UZ Brussel een afdeling klinische voeding op