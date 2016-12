Nieuw op de fietsmarkt: de elektrische pendelbike

Wat?

Niemand schrikt nog wanneer een kranige grijsaard achteloos een bende scholieren inhaalt: de fiets met elektrische aandrijving is al lang geen curiosum meer. Er bestaan e-bikes in blitse tienerkleuren, elektrische bakfietsen en zelfs e-mountainbikes. Veruit de meeste modellen hebben trapondersteuning en halen maximaal 25 kilometer per uur. De zogeheten speed pedelecs echter beschikken over een motor die tien keer krachtiger is dan een klassieke e-bike. Hun topsnelheid bedraagt 45 kilometer per uur. U kunt de trapondersteuning zelfs uitschakelen, waardoor de fiets in feite gewoon een elektrische brommer wordt. Zo'n hogesnelheidsfiets kost tussen 3000 en 7500 euro. Niet goedkoop dus, voor dat bedrag kunt u het instapmodel van Harley-Davidson kopen. Maar anders dan bij een Harley werkt u wel aan uw conditie, en hoeft u niet tussen de auto's te laveren. Het spreekt voor zich dat een e-bike minder geluids- en milieuvervuiling veroorzaakt, al moet gezegd dat batterijen ook milieukosten meebrengen, zeker als de fiets vaak op stal blijft. Want dan moet de accu ook vaak worden vervangen.

