Netwerken: waarom veel mensen zich eenzaam voelen

De Moai, de mysterieuze reuzenbeelden op Paaseiland, hebben niets te maken met de verheerlijking van een heerser of godheid. Ze werden opgetrokken om de sociale contacten tussen de eilandbewoners te bevorderen. Althans, dat is de theorie van een aantal onderzoekers in het tijdschrift New Scientist. Volgens hen pompten de Maori veel energie in gezamenlijke projecten om het risico op onderlinge conflicten te verkleinen. Een vorm van teambuilding, zeg maar, vooral in tijden dat het hen minder goed ging.

...