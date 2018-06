Nergens meer eeuwelingen dan in West-Vlaanderen: wat is hun geheim?

Nergens in ons land wonen verhoudingsgewijs meer honderdplussers dan in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die Krant van West-Vlaanderen opvroeg. En dat hoeft niet te verwonderen, zeggen Lucien De Cock en Jean-Pierre Baeyens, wereldautoriteiten in de geriatrie. 'Ken je Okinawa? Een Japans eiland, dat wereldwijd bekend staat omdat de inwoners er zeer oud worden. Wel, West-Vlaanderen is het Okinawa yan België', lacht professor De Cock. Tien redenen waarom West-Vlamingen zo lang leven.

...