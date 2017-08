Naast fipronil ook amitraz in Belgische eieren

Het gaat om een giftige stof die ook wordt gebruikt om parasieten te bestrijden. Het Belgische Voedselagentschap (FAVV) bevestigt, maar benadrukt dat het gaat om een ongevaarlijke hoeveelheid.

Der Spiegel baseert zich op een bericht dat in juli werd verspreid via het Europese waarschuwingssysteem RASFF.

Het Duitse voedselagentschap, BVL, bevestigt het bericht. Ook volgens het FAVV werd amitraz aangetroffen, maar in een hoeveelheid die geen gevaar voor de consumenten vormt.

Het verboden amitraz kwam donderdag al aan bod bij de discussie in de bevoegde Kamercommissies. 'Er werden tests uitgevoerd om vast te stellen of er amitraz in onze eieren zit', antwoordde minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) op een vraag van Jean-Marc Nollet (Ecolo). 'Al die tests bleken negatief.'