Mysterie van de dag: waarom is bewegen gezond, maar fysieke arbeid niet?

Het staat vast dat sporten tijdens de vrije tijd goed voor je is, maar de beweging die gepaard gaat met een fysiek zware job, bijvoorbeeld als arbeider, is dat niet. Uit een onderzoeksrapport, gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine dat 17 eerdere studies bundelt, blijkt dat mannen met een zware fysieke job een verhoogd risico hebben van 18 procent om vroegtijdig te overlijden in vergelijking met mannen met een zittende job. Opvallend: de conclusie geldt enkel voor mannen, niet voor vrouwen.

