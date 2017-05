'Morning-afterpil voor homo's' terugbetaald

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) trekt daarvoor dit jaar 1 miljoen euro uit. "Zo kunnen we heel wat nieuwe besmettingen voorkomen", zei De Block bij de bekendmaking. Voorlopig heeft enkel wie al besmet is recht op terugbetaling. In de toekomst zal ook iemand die een verhoogd risico loopt, zoals een homo, het middel preventief terugbetaald krijgen.

Uit onderzoek blijkt dat de kans op besmetting voor een homo bijvoorbeeld 1 op 20 bedraagt, terwijl dat bij hetero's 1 op 5.000 is. Elke dag een Truvada slikken (of een dubbele dosis voor en één pil na een vrijpartij - daarom ook "morning-afterpil voor homo's" genoemd) kan besmetting voorkomen. Mensen uit Sub-Saharaans Afrika zijn een tweede grote risicogroep.

Delen De verwachting is dat door de terugbetaling van Truvada tussen nu en 2023 zo'n 3.200 hiv-infecties vermeden kunnen worden.

Het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), een van de elf aidsreferentiecentra in ons land, reageert tevreden. Het Instituut benadrukt wel dat het gebruik van condooms belangrijk blijft, "omdat PrEP (de wetenschappelijke naam van Truvada, red.) geen bescherming biedt tegen andere soa's".

Volgens het ITG zal de preventieve medicatie enkel voorgeschreven worden door de erkende aidsreferentiecentra en wordt de terugbetaling ervan "stapsgewijs geïntroduceerd". De verwachting is dat door de terugbetaling van Truvada tussen nu en 2023 zo'n 3.200 hiv-infecties vermeden kunnen worden.