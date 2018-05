Moeten er schokkende foto's op suikerproducten komen?

Wereldwijd worden enorme hoeveelheden suikerhoudende drankjes gedronken, waaronder frisdrank, sportdrankjes en gezoet water. De helft van de Amerikaanse bevolking en een derde van de Australiërs drinkt minstens eenmaal per dag een suikerhoudende drank. De drankjes zijn een belangrijke factor in de dagelijkse suikerinname en leiden zo mee tot gezondheidsaandoeningen als tandbederf, obesitas, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Andere producten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals tabak of alcohol, zijn voorzien van waarschuwingslabels. Er is heel wat discussie over de vraag of ook suikerhoudende producten die moeten krijgen, en welke labels dan het meest impact zouden hebben.

'Suikerhoudende dranken zijn de grootste bron van toegevoegde suikers aan ons dieet. Er is dus reden om dergelijke labels wereldwijd in te voeren' Anne Peeters

Hoogleraar Anna Peeters van de Deakin University en haar team zochten naar het antwoord op die vraag met een studie onder duizend Australiërs tussen 18 en 35 jaar. Ze beoordeelden verschillende opties zoals flesjes zonder label, met een waarschuwingstekst, een informatieve indicatie van het aantal lepels suiker, een gezondheidsscore met sterren of een schokkende foto.

Daaruit bleek dat de deelnemers veel minder geneigd waren een suikerhoudende drank te kiezen als die een van de labels droeg. Het effect bleek onafhankelijk van de opleiding, leeftijd of socio-economische achtergrond.

De labels met schokkende foto's van de gevolgen van tandbederf, diabetes type 2 of obesitas bleken het meeste effect te hebben. De deelnemers waren 36 procent minder geneigd om in dat geval voor een suikerhoudende drank te kiezen. Ook een gezondheidsscore met sterren bleek effectief met een daling van 20 procent, gevolgd door suikerinformatie met 18 procent.

'Onze resultaten wijzen op het potentieel van gezondheidslabels op de voorkant van de verpakking, met name beelden of een gezondheidsscore', zegt Peeters. 'Die kunnen het gedrag van de consument veranderen, de aankoop van suikerhoudende dranken verminderen en mensen helpen om een meer gezonde keuze te maken.'

Hoewel geen enkele ingreep op zich voldoende is om de obesitasepidemie aan te pakken, breken de wetenschappers een lans voor de labels. 'Suikerhoudende dranken zijn de grootste bron van toegevoegde suikers aan ons dieet. Er is dus reden om dergelijke labels wereldwijd in te voeren', zegt Peeters.