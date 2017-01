Minder zout eten bespaart de wereld veel geld

De bevolking wereldwijd geleidelijk aan minder zout doen eten is een best buy voor overheden. Wereldwijd kunnen 183 landen zo gemakkelijk geld besparen. Dat zegt nieuw Brits-Amerikaans onderzoek.

Als we erin slagen om binnen tien jaar 10 procent minder zout te eten, wordt er wereldwijd veel geld bespaard. Volgens de onderzoekers, die hun conclusies publiceerden in het medisch tijdschrift The BMJ, maakt vooral het feit dat zoutreductie niet veel hoeft te kosten, dit een 'best buy' voor overheden.

Wereldwijd probleem

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat de consumptie van zout overal te hoog is. Het wereldwijde gemiddelde ligt op 9 tot 12 gram per dag, terwijl de aangeraden hoeveelheid hooguit 5 gram per dag bedraagt.

Wie veel zout eet, verhoogt zijn kans op een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en beroerte. Volgens de WHO leidt de overconsumptie van zout jaarlijks tot 1.648.000 vroegtijdige overlijdens.

Volgens de onderzoekers tonen studies in een aantal hoge-inkomenslanden aan dat nationaal beleid om de zoutconsumptie te verminderen, heel kostenefficiënt is. Ze wisten echter niet of dit opgaat voor alle landen. Daarom onderzochten ze het effect van "zachte regulering", een geleidelijke afbouw van de zoutinname van 10 procent, gespreid over tien jaar, in 183 landen wereldwijd.

Ongezonde levensjaren

Volgens de analyse kunnen op die manier wereldwijd elk jaar 5,8 miljoen "ongezonde" levensjaren worden voorkomen. Die ongezonde levensjaren zijn jaren waarin mensen lijden aan een hart- en vaatziekte.

Minder ongezonde levensjaren bespaart landen gemiddeld 204 internationale dollar (I$) per levensjaar. De internationale dollar geeft de koopkracht met een lokale munt weer, gecorrigeerd als equivalent van de Amerikaanse dollar in de Verenigde Staten.

Wereldwijd bleek dat de kosteneffectiviteit van zoutreductie het hoogst zou zijn in Zuid-Azië (116 I$ per ongezond levensjaar). Van de dertig meest bevolkte landen zouden Oezbekistan en Myanmar het meeste geld besparen door deze eenvoudige beleidsmaatregel. (IPS)