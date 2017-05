Migraine op het werk is nog steeds taboe

"Als ik migraine moet omschrijven, voelt het aan alsof ik een kudde olifanten in mijn hoofd heb, met omknelling ter hoogte van mijn hersenen en een dolk in de rug. Erg pijnlijk", omschrijft Juliette, een studente van 23 jaar. "Ik werk ook in een restaurant en bij een aanval, ondervind ik moeilijkheden om te lezen of me te concentreren." Pas na twee jaar besliste ze een specialist te raadplegen die bij haar de ziekte vaststelde. De week van de migraine, van 15 tot 20 mei, wil die stilte doorbreken.

De vijfde editie van de sensibilisatiecampagne roept dit jaar patiënten op om hun migraine niet langer te verbergen op het werk. Hoewel 1 op 5 Belgen in zijn leven minstens één keer met de aandoening in aanraking komt, verbergt de helft van de migrainelijders zijn of haar aandoening voor collega's en werkgever.

De Wereldgezondheidsorganisatie plaatst migraine op de zesde plaats in de lijst van ziektes die de langstdurende impact op het leven van patiënten hebben, voor o.a. diabetes (7) en angststoornissen (9).

Drempel

Toch blijft de drempel om met collega's over de aandoening te spreken te hoog voor 41 pct van de vrouwelijke en 61 pct van de mannelijke patiënten. Daarom trekken de organisatoren van de 'week van de migraine' dit jaar de campagne open naar bedrijven.

Tijdens de actieweek kunnen mensen die niet aan migraine lijden de aandoening ervaren in de 'migraine experience'. Deze migrainesimulator laat mensen toe migraine te ervaren, zonder de pijn. Het doel van deze zintuiglijke ervaring is de voorzet te geven om de dialoog te starten en het onbegrip rond de ziekte op te heffen. De bestelauto doet onder meer Antwerpen (15 mei, Groenplaats), Brussel (16 mei voormiddag, Madouplein) en Gent (17 mei namiddag/Korenmarkt) aan.

Deze campagne is een initiatief van het farmabedrijf GSK in samenwerking met de apothekersverenigingen APB (Algemene Pharmaceutische Bond) en OPHACO.