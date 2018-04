Meer dan 6 op 10 beeldschermwerkers hebben fysieke klachten

Opvallend is dat medewerkers jonger dan 30 jaar meer visuele klachten hebben dan collega's ouder dan 50 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Attentia bij meer dan 6.000 Belgische personeelsleden.

Sinds januari 2016 zijn bedrijven niet meer verplicht om een medisch onderzoek te organiseren voor beeldschermwerkers. Wat ze wel nog moeten coördineren, is een vijfjaarlijkse risicoanalyse rond beeldschermwerk. Dat kan volgens Attentia efficiënt via een online zelfevaluatie. Attentia merkt een positieve evolutie in het aantal bedrijven dat zo'n "self assessment beeldschermwerk" organiseert. 'Meer preventie rond zitten is dringend nodig', zegt Jolien Maes van Attentia. 'Voortdurend zitten, is nefast voor de gezondheid. Van roken hebben we dat al eerder ingezien, maar ook inzetten op zitpreventie moet één van de focuspunten worden voor ondernemingen.'

Uit de analyse van meer dan 6.000 self assessments door Attentia blijkt dat 66 procent van de Belgische beeldschermwerkers het voorbije jaar fysieke klachten had. Zelfs 74 procent van alle deelnemende medewerkers heeft minstens één keer per week visuele klachten na een werkdag. Bij medewerkers jonger dan 30 jaar ligt dat percentage (82 procent) hoger dan bij oudere (70 procent). 'Dat is een duidelijk signaal voor bedrijven dat er niet alleen aandacht mag uitgaan naar de 'oudere werknemers' maar dat ook de jongere instromende medewerkers een belangrijke focusgroep zijn', benadrukt Maes.

Tips

De meest voorkomende klachten zijn vermindering van concentratie, gevoel van stress, hoofdpijn en duizeligheid, pijnlijke ogen en minder goed zien. 'Hoewel fysieke klachten vaak door een combinatie van factoren komen, speelt een slecht afgestelde werkomgeving zeker een rol', zegt Maes. 'Van alle medewerkers die deelnamen aan een self assessment én aangegeven hebben dat ze met pijn in de onderrug kampen, heeft 48 pct een werkhouding die niet volledig volgens de regels is afgesteld.'

Dit zijn volgens Attentia belangrijke tips: zet je voeten plat op de grond zodat ze voldoende steun ervaren van de grond; leg je armen in een hoek van minstens 90 graden en ondersteund door armleuningen of je werkblad; en zet de bovenkant van je scherm maximaal op ooghoogte.