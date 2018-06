Meer bestrijdingsmiddelen bij bio-eieren in Nederland

Bij ruim zestig biologische eierbedrijven zijn meer dan vijftien soorten ontsmettings- en bestrijdingsmiddelen gebruikt die niet zijn toegestaan. Het gaat om andere middelen dan het omstreden insecticide fipronil dat in 2017 werd aangetroffen bij een aantal bedrijven.

Dat blijkt uit inspectierapporten van de Nederlandse controle-instantie Skal, die voedselwaakhond foodwatch heeft verkregen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

'Wij schrikken hiervan. We hebben sterk de indruk dat Skal haar controlerende taak niet goed uitvoert. De consument is hiervan de dupe'', zegt de waakhond. 'Als je bewust kiest voor een duurder maar duurzamer biologisch product, moet je er van uit kunnen gaan dat je krijgt waarvoor je betaalt. Als de controle niet verbetert, is het wachten op een volgend voedselschandaal.'

Het gebruik van de verboden middelen kwam pas in 2017 aan het licht bij de herinspectie van de bedrijven die met fipronil besmet waren geweest. Bij de reguliere inspecties voorafgaand aan de fipronilcrisis werden deze middelen bijna nooit door Skal opgemerkt, aldus foodwatch. 'Het lijkt erop dat de reguliere inspecties voor de fipronilcrisis nogal oppervlakkig waren. De inspecteurs hebben gefaald. Ze kwamen op alle bedrijven en hadden dit moeten opmerken'', stelt onderzoeker Corinne Cornelisse van foodwatch.

Vorig jaar werd bekend dat het bedrijf Chickfriend fipronil gebruikte als bestrijdingsmiddel tegen bloedluis. Het onderzoeksrapport naar deze affaire verschijnt 25 juni.

De aanwezigheid van het giftige fipronil in de eieren leidde vorig jaar tot de sluiting van honderden pluimveebedrijven, met tientallen miljoenen euro's schade tot gevolg.