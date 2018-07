Mediterraan dieet vermindert botontkalking

Een dieet met veel fruit, groenten, noten, onbewerkte granen, olijfolie en vis kan het verlies van heupbeen bij ouderen al binnen twaalf maanden verminderen, constateerden de wetenschappers.

Aan het onderzoek deden meer dan duizend mensen tussen 65 en 79 jaar oud mee. Een deel van hen volgde een Mediterraans dieet, de rest niet. De botdichtheid werd gemeten bij de start van het onderzoek en na twaalf maanden. Bij mensen met een normale botdichtheid had het dieet geen effect, maar bij mensen met osteoporose (10 procent van de deelnemers) was wel een verschil te zien.

Heupfracturen

Bij de ouderen die een Mediteraan dieet volgden, was een toegenomen botdichtheid te zien bij de femurhals, waar het dijbeen aansluit op het heupgewricht. 'Dit is een uitermate kwetsbaar gebied voor osteoporose. Botverlies is hier vaak de oorzaak van heupfracturen die vaak voorkomen bij ouderen met osteoporose', zegt onderzoeker Susan Fairweather-Tait van de Norwich Medical School van de University of East Anglia.

Het door de EU gefinancierde onderzoek werd uitgevoerd in centra in Italië, Groot-Brittannië, Nederland, Polen en Frankrijk. De mensen die het Mediterrane dieet volgden, aten meer fruit, groenten, noten, onbewerkte granen, olijfolie en vis. Ook namen ze kleine hoeveelheden zuivelproducten en gebruikten ze alcohol met mate. De vrijwilligers kregen ook een vitamine D-supplement, vanwege de gevolgen van de verschillen in zonlicht in de deelnemende landen.

Langere proef

Onderzoeker Amy Jennings zegt dat metingen over een langere periode mogelijk ook veranderingen laten zien bij de vrijwilligers met een normale botdichtheid. 'Maar we vonden het al een uitdaging om mensen een ander dieet te laten volgen voor een periode van een jaar. Een langere proef zou het lastiger gemaakt hebben vrijwilligers te vinden en zou geleid hebben tot hogere uitval.'

De onderzoekers willen nu specifiek onderzoek gaan doen naar mensen met botontkalking, om de bevindingen te bevestigen in een grotere groep deelnemers en om te kijken of er ook impact op andere gebieden in het lichaam is.

'Als osteoporose verminderd kan worden met een dieet, is dit een welkome toevoeging aan de huidige behandeling met geneesmiddelen. Die kan namelijk ernstige bijwerkingen hebben.'

Alzheimer en kanker

Voor het zover is, zeggen de onderzoekers, kunnen mensen zelf hun dieet al aanpassen. 'Er zijn al diverse gezondheidsvoordelen bekend over het mediterrane dieet', zegt Fairweather-Tait. 'Het vermindert het risico op hart- en vaatziekten, Parkinson, Alzheimer en kanker. Er is dus een goede reden om je eetgedrag aan te passen, ook als je geen osteoporose hebt.'

Het onderzoek is gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition.