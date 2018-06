Mannen met erectiestoornissen laten hun hart beter controleren

Het was al bekend dat erectiestoornissen en hartfalen enkele risicofactoren delen waaronder obesitas, roken en diabetes. Maar volgens onderzoekers werd een erectiestoornis bij mannen nooit eerder als voorbode van hart- en vaatziekten beschouwd. De resultaten van een studie daarover publiceerden ze in het Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift Circulation.

Tijdens het onderzoek werden 200 mannen gedurende vier jaar nauwkeurig onderzocht. De voorwaarde om deel te nemen aan het onderzoek was dat de proefpersonen nog geen hart- en vaatziekte hadden bij aanvang. De helft kampte met erectiestoornissen en daarvan moest zes procent uiteindelijk met een hartaandoening afrekenen. Bij de mannen zonder erectieproblemen was dat maar 2,4 procent. Belgische urologen spelen al een tijdje in op het vermoedelijke verband.

Het cardiovasculair proces bij de penis

De penis is een orgaan dat zich met bloed moet vullen om stijf te worden en een erectie te krijgen. Wanneer dat proces niet meer plaatsvindt of moeizamer verloopt, is de kans groot dat er een probleem bij hart en vaten bestaat. 'We suggereren meestal om het hart te laten onderzoeken bij erectiestoornissen', aldus Jo Stragier, uroloog bij het Jessa ziekenhuis in Hasselt.

Delen Wanneer een man op een halfjaar tijd geen erectie meer kan krijgen, sturen we hem door naar een hartspecialist.

Volgens Jo Stragier verwijzen urologen een patiënt met erectiestoornissen in twee specifieke gevallen expliciet door naar een hartspecialist: 'Wanneer de patiënt op het punt staat om viagra in te nemen om het euvel te verhelpen, raden we eerst een controle aan. De meeste patiënten mogen de pillen innemen, maar er zijn enkele uitzonderingen.' Viagra doet de slagaders uitzetten, waaronder die van de penis. Zo moet het hart minder bloed pompen.

Hoe sneller de ernst van de erectiestoornis zich ontwikkelt, hoe groter de kans dat er een verband met hart- en vaatproblemen bestaat. 'Wanneer een man op een halfjaar tijd geen erectie meer kan krijgen, sturen we hem door naar een hartspecialist. Daar zien ze waarschijnlijk dat het hart in problemen komt bij een inspanning.'

Erectiestoornissen bij ouderdom

In tegenstelling tot wat men vaak denkt, is een erectiestoornis niet altijd te wijten aan ouderdom: 'Ouder worden staat niet synoniem voor impotentie. De invloed van storende factoren wordt wel groter.' Voorbeelden van storende factoren zijn stress en alcohol.

Cardiovasculaire ziektes

Hart- en vaatziektes behoren wereldwijd tot de meest voorkomende ziektes en zijn de belangrijkste doodsoorzaak in het Westen. Onder de cardiovasculaire ziektes worden talrijke hartkwaaltjes gecategoriseerd zoals een hartstilstand of -infarct, beroertes, een verstoord hartritme en hartfalen waarbij vermoeidheid en kortademigheid symptomen zijn.

Delen Vijftigplussers betalen de prijs voor een ongezonde levensstijl.

De risicofactoren voor zulke aandoeningen verschillen lichtjes voor vrouwen en mannen. Bij vrouwen zijn stress en depressies de voornaamste risicofactoren. Terwijl bij mannen een hoge bloeddruk, obesitas en roken als belangrijkste risicofactoren worden aangeduid. Die gelden overigens ook voor erectiestoornissen. Iets waar 43 procent van de Belgische mannen op latere leeftijd mee geconfronteerd wordt. 'Mannen kunnen erfelijk belast worden met bepaalde risicofactoren, maar onderschat de impact van roken en ongezond eten zeker niet. Vijftigplussers betalen de prijs voor een ongezonde levensstijl.'