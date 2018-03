Luchtvervuiling op school: 'Wegtrekken uit Brussel is een domme oplossing'

De Maria Boodschap basisschool fungeerde als testcase in de Pano-reportage van de VRT en de ouders zijn geschokt door deze wake-upcall.

'Iedereen weet dat het slecht gesteld is met de luchtkwaliteit, maar dat het zo slecht gesteld is, hadden we niet verwacht. Het is ook heel confronterend om dan je eigen kinderen op tv te zien', vertelt initiatiefneemster en mama Annekatrien Verdickt. De spontane actie moet de beleidsmakers tonen dat de mobiliteit dringend anders moet bekeken worden. Minder verkeersdruk en dus ook minder auto's, zijn de eerste eisen van de ouders. 'De beleidsmakers moeten globaal denken en een plan opstellen voor zowel Brussel, Vlaanderen als heel België. Maar ook van onderuit kan er veel gebeuren. Als iedereen blijft denken dat we voor elke verplaatsing onze auto moeten nemen, dan gaan we er nooit geraken', aldus Verdickt.

De aanwezige politici zoals Pascal Smet (sp.a), Bianca Debaets (CD&V) en Bruno De Lille (Groen) werden door de ouders meteen aangesproken op de problematiek. Verhuizen uit de stad is voor de ouders geen oplossing. 'Wegtrekken uit Brussel is een domme oplossing. Uit de metingen blijkt ten eerste dat het niet beter is in Vlaanderen. En ten tweede, als iedereen uit de stad trekt, zit je opnieuw met al die pendelaars die de stad nog meer vergiftigen', besluit Verdickt.