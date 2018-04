'Longfibrose moet echt nog aan bekendheid winnen, óók in de medische wereld'

Kortademigheid zonder duidelijke oorzaak is nooit banaal en wordt klassiek geassocieerd met hartfalen of een longontsteking. Maar de klacht kan ook wijzen op longfibrose, een andere ernstige aandoening, die nog aan bekendheid moet winnen en weleens met astma of COPD ('rokerslong') wordt verward. 'Wat ons al snel in de richting van longfibrose doet denken, zijn de typische 'crepitaties' bij het beluisteren van de longen', vertelt professor Wim Wuyts, longarts in UZ Leuven. 'Dat krakende geluid kun je nog het best vergelijken met het openen van een velcro-sluiting. Uiteraard zijn nog longfunctietests, een CT-scan en mogelijk andere onderzoeken nodig om met een ervaren team de diagnose te stellen en te achterhalen aan welke vorm van longfibrose de patiënt precies lijdt.'

