Leven met een darmziekte: 'Laten we wat vaker de emoji van de lachende drol gebruiken'

'Mijn zwaarste opstoten gaan meestal gepaard met zo'n tien toiletbezoeken per dag en één of twee 's nachts, terwijl dat normaal maar zes keer per dag is. Dat is erg belastend', vertelt Siegrid. 'Als ik ergens naartoe ga, moet ik er ook altijd voor zorgen dat ik genoeg papieren zakdoeken bijheb en dat er toiletten in de buurt zijn. Mijn agenda zit nooit overvol met sociale activiteiten omdat ik rust nodig heb. Vaak frustreert mij dat en heb ik veel verdriet. Maar ik heb deze manier van leven aanvaard. Soms gaat het heel goed, soms gaat het minder.'

