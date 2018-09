'Koppels weten vaak niet dat zij zelf heel wat kunnen doen om hun zwangerschapskans te verhogen'

Te veel koppels komen nog steeds te snel terecht in de medische molen van de fertiliteitsbehandelingen. Gynaecologe Petra De Sutter en kinderwensbegeleidster Greetje Van den Eede leggen uit wat er aan de hand is. 'We zijn de kennis over onze vruchtbaarheid wat verloren.'