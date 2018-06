Kinderen met kanker: bedrogen door hun jonge lichaam

Jaarlijks krijgen iets meer dan 500 Belgische kinderen en jongeren kanker. Vaak gaat het om leukemie, hersentumoren of lymfomen. De meesten overleven de ziekte, maar de mentale aardschok laat zich nog jaren voelen. De jongeren moeten weer vertrouwen krijgen in hun lichaam dat hen heeft bedrogen en voelen zich vaak vervreemd van leeftijdsgenoten. En soms dwingen de nieuwe fysieke of cognitieve beperkingen tot andere studiekeuzes.