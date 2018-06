Kankerimmunotherapie maakt beloftes meer dan waar

De immunotherapie kan in ons land na twee jaar indrukwekkende resultaten voorleggen: de behandeling zorgt voor ongeveer 11.000 extra levensjaren in vergelijking met de standaardbehandelingen, en ze zorgt voor een ongeëvenaarde levenskwaliteit, omdat de behandeling veel beter wordt verdragen.

Sinds twee jaar is immunotherapie in België toegankelijk om enkele van de meest agressieve kankers te behandelen, zoals longkanker en melanoom, waarvoor de levensverwachtingen bedroevend laag waren. In 2016 werd immunotherapie terugbetaald voor een eerste type kanker, melanoom. De belangstelling was groot, want de behandeling van dit soort kanker was de voorbije decennia maar heel weinig geëvolueerd. Immunotherapie, die erin bestaat het immuunsysteem aan te wakkeren zodat het de kankercellen bestrijdt zonder hierbij de gezonde cellen te beschadigen, kondigde een ware revolutie aan in de behandeling van verschillende kankers.

En wat blijkt vandaag? De behandeling verhoogt de overlevingskansen van patiënten met melanoom aanzienlijk en biedt hen een betere levenskwaliteit. De cijfers tonen aan dat de levensverwachting bij gevorderde huidkanker met 2 jaar toeneemt.

Vijftig pct van de patiënten was met immunotherapie na 3 jaar nog in leven tegenover 1 jaar met chemotherapie.

Immunotherapie opent ook nieuwe perspectieven voor de patiënten met longkanker, één van de meest voorkomende en meest dodelijke kankers. De laatste studies wijzen op een daling van de mortaliteit met 50 pct dankzij immunotherapie. 'De gezondheidswinst voor de kankerpatiënten behandeld met immunotherapie is erg indrukwekkend', zegt Lieven Annemans, professor gezondheidseconomie aan de Faculteit Geneeskunde van de UGent. 'Er kunnen de komende 5 jaar meer dan 11.000 levensjaren gewonnen worden in vergelijking met standaardbehandelingen. Bovendien bieden deze extra jaren ook een heel goede levenskwaliteit.'