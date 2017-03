Kankerbehandeling kost patiënt soms duizenden euro's

Sommige kankerpatiënten moeten nog altijd duizenden euro's zelf betalen voor medicijnen, implantaten en medisch materiaal. En het gaat dan niét om luxe-, maar vaak over nieuwe technieken, noodzakelijke behandelingen op maat of verzorgingsmateriaal, zegt Kom op tegen Kanker (KOTK).

De meeste kankerbehandelingen worden in ons land nog altijd grotendeels terugbetaald. Maar niet altijd alles. Vooral nieuwe behandelingen, technieken op maat of verzorgingsmateriaal kosten de patiënt soms duizenden euro's, kaart KOTK aan.

De organisatie verzamelde via de Kankerlijn getuigenissen van mensen die een deel van hun behandeling zelf hebben moeten betalen. "Mensen hebben soms geen keuze", zegt Ward Rommel van KOTK in "De ochtend" op Radio 1. "Als een arts je een behandeling voorstelt en zegt dat die kan helpen om je te genezen, kan je moeilijk weigeren. Of in andere gevallen, als het gaat om de levenskwaliteit na de behandeling te verbeteren - denk aan het voorbeeld van tandzorg - moet je er als patiënt voor kiezen: het niet doen of er toch in investeren."

KOTK pleit er niet voor om alle behandelingen zomaar zonder meer terug te betalen. "Zorg die een meerwaarde levert voor de patiënt, die dus de genezingskansen of de levenskwaliteit verhoogt, zou wel moeten worden terugbetaald. Op voorwaarde dat die zorg een redelijke prijs heeft, dus een juiste verhouding tussen kostprijs en meerwaarde."

Iedereen moet volgens KOTK zijn verantwoordelijkheid nemen: de overheid door ernstig terug te betalen, maar ook farmaceutische bedrijven door eerlijke prijzen te vragen en artsen en ziekenhuizen door kamersupplementen te beperken en genoeg studies te doen naar wat werkt.