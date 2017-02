Marleen Finoulst Hoofdredacteur Bodytalk en arts Opinie

'Kan jij nog weerstaan als je een glas krijgt aangeboden op een receptie?'

'Gewoontedrinken zou bepaalde circuits in de hersenen veranderen', schrijft Marleen Finoulst. Daardoor denk je aan alcohol wanneer je in bepaalde situaties komt. 'Een alcoholvrije maand maakt je bewuster van je trek in alcohol en van hoe die flessen wijn en glazen bier stilaan onmisbaar zijn geworden.'