'Je zal niet plots kanker krijgen van elke ochtend een schelletje boterhamworst te eten'

'Maya stelt voor: de enige echte Maya De Bij-sigaretten.' Zo start het nieuwe filmpje dat Greenpeace via sociale media verspreidde. 'Voortaan kunnen kinderen van echte sigaretten genieten', klinkt het nog. Door de Maya De Bij-sigaretten te vergelijken met Studio 100-vleeswaren lanceert Greenpeace een nieuw protest tegen de Studio 100-figuurtjes die op charcuterie worden afgebeeld. 'Sigaretten vergelijken met charcuterie is ronduit belachelijk. Roken is de belangrijkste risicofactor voor kanker', volgens Patrick Mullie.

Marketingstrategieën

Wanneer je populaire tekenfiguurtjes gebruikt om ongezonde voeding te promoten, duw je kinderen in een foute richting

Al zijn voedingsdeskundigen het niet eens met de vergelijking die Greenpeace maakt, Mullie kan zich wel vinden in het idee: 'Je kan jezelf wel vragen stellen bij de marketingstrategieën van ongezonde producten.' Er staan bijvoorbeeld ook Disney-figuren afgebeeld op dozen ontbijtgranen. 'Wanneer je populaire tekenfiguurtjes gebruikt om ongezonde voeding te promoten, duw je kinderen in een foute richting', aldus Mullie. 'Enkel ongezonde voeding maakt gebruik van zulke marketingstrategieën. Op een appel, wortel of banaan zal niet snel een tekenfiguurtje verschijnen. Dat doen marketingbedrijven enkel bij producten die op grote schaal verkocht worden.'

Dosis maakt het gif

Om het betoog te ondersteunen, baseert Greenpeace zich op een drie jaar oude studie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarin waarschuwt de organisatie voor de gevaren van rood en bewerkt vlees. Zo zou de dagelijkse consumptie van een grote hoeveelheid vlees de kans op darmkanker groter maken. 'De dosis maakt het gif natuurlijk', aldus Mullie. 'Je zal niet plots kanker krijgen van elke ochtend een of twee schelletjes boterhamworst te eten. Dan is het giftig en zou het onmiddellijk van de markt gehaald worden.'

Toch heeft Greenpeace volgens hem wat overdreven: 'Je kan zover gaan totdat het belachelijk wordt. De organisatie stoot eerder mensen voor de borst dan dat ze hen overtuigt. Maar met sensatie haal je de pers natuurlijk wel.'

Wat mag je nog wel eten?

Het is dus heus niet zo slecht om af en toe een beetje charcuterie te eten. Tenslotte bevat zelfs bewerkt vlees eiwitten. En chocolade- en speculaaspasta's tellen toch ook veel suikers waardoor ze ongezond zijn. Waar kan je 's morgens nog wel van genieten? 'Kaas bevat trouwens net zoals de charcuterie te veel zout', duidt Mullie. 'Daarom raad ik iedereen aan om voldoende af te wisselen. Mijn kinderen eten af en toe confituur, dan weer eens kaas en soms een beetje charcuterie.'