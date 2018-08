Immuuntherapie in de strijd tegen kanker: 'Hoe duurder het medicijn, hoe kleiner het voordeel'

De nieuwste hype in de strijd tegen kanker heet immuuntherapie. Daarbij wordt de afweer van patiënten gestimuleerd, zodat hij kankercellen efficiënter te lijf gaat. Maar de behandeling is voorlopig peperduur en succes is, helaas, niet gegarandeerd. Een stand van zaken.