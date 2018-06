Hyperventileren kan ook zonder dat je het weet

Hyperventileren, of sneller en dieper in- en uitademen, is op zich niet gevaarlijk maar eigenlijk alleen nuttig in levensbedreigende situaties. Om snel de benen te kunnen nemen bijvoorbeeld. Want door gulzig in te ademen breng je meer zuurstof naar de spieren. En door versterkt uit te ademen voer je het koolzuurgas dat bij die extreme spierarbeid in grote hoeveelheden wordt geproduceerd snel weer af.

