Huwelijk beschermt senioren tegen ondervoeding

Steeds meer ouderen lijden aan ondervoeding. Maar wie getrouwd is of weduwe of weduwnaar is, blijkt beter voor zichzelf te zorgen. Ongehuwde of gescheiden ouderen kampen vaker met ondervoeding.

Dat blijkt uit onderzoek van de Friedrich-Alexander-universiteit in het Duitse Erlangen-Nürnberg, samen met 22 onderzoeksgroepen uit Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Spanje, Nederland en Nieuw-Zeeland.

Moeite met lopen

Tot nog toe wist men niet wat de belangrijkste oorzaken van ondervoeding bij senioren waren. De onderzoekers bekeken daarom 23 variabelen, onder meer moeilijkheden met kauwen en slikken, cognitieve beperkingen, eenzaamheid, depressie en verhuizen naar een verzorgingstehuis.

Ze kwamen uit op een beperkt aantal factoren: alleen leeftijd, burgerlijke staat, moeite met lopen en de trappen opgaan, en terugkeren uit het ziekenhuis spelen een belangrijke rol, zegt hoofdonderzoeker Dorothee Volkert. Een gebrek aan eetlust was geen relevante factor, in tegenstelling tot wat men zou denken.

Verzwakt immuunsysteem

'We spreken van ondervoeding wanneer mensen de voedselopname drastisch verminderd hebben en het lichaam daardoor energie en voedingsstoffen tekortkomt', zegt Volkert.

'De gevolgen van ondervoeding zijn talrijk. Ze gaan van gewichtsverlies tot een verzwakt immuunsysteem of functionele beschadiging van spieren en organen. Het lichaam valt volledig terug op zijn reserves.'

Voor het onderzoek analyseerde men de gegevens van 4844 mensen uit zes eerdere studies.

In een volgende stap gaan de onderzoekers aanbevelingen doen om ondervoeding bij ouderen te voorkomen.