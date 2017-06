Hoogbegaafdheid is een blinde vlek in de gezondheidszorg

Hoogbegaafdheid wordt nog te vaak als een luxeprobleem bestempeld. Onterecht. Niet alle hoogbegaafde kinderen gaan naar de universiteit. Integendeel, hoe hoger het IQ, hoe groter het risico dat zo'n kind zijn middelbareschooldiploma niet haalt, schoolmoe afhaakt en in de problemen verzeilt. Af en toe ook in de psychiatrie, waar ze soms als lastige patiënten ervaren worden, omdat ze te kritisch zijn of betweterig overkomen.