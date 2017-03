Hoe vet werkt: dik zijn is niet altijd ongezond

Vet is niet zomaar vet. Er bestaat wit vet, bruin vet en beige vet. De drie types zitten in ons lichaam, maar ze doen niet hetzelfde. Wit vet is wat wij doorgaans als vet omschrijven: het legt een energiereserve aan. Als we dikker worden, heeft dat met een verhoogde activiteit van witte vetcellen te maken. Bruin vet, daarentegen, is een echte verbrandingsmachine: het zet calorieën uit onze voeding onmiddellijk om in warmte. Dat is niet onbelangrijk voor de warmbloedige dieren die wij zijn en die een constante lichaamstemperatuur (van 37 graden) nodig hebben om goed te functioneren. Beige vet is een tussenvorm van de twee andere types, zeker omdat er aanwijzingen zijn dat witte vetcellen omgezet kunnen worden in beige. Ook beige vetcellen fungeren als warmteproducent.

